5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』が、21日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で1位を獲得しました。初週売り上げ23.0万枚を記録し、1位に初登場。前作の『Starkissed』に続き、14作連続・通算14作目のアルバム1位となり、海外アーティストによる『アルバム連続1位獲得作品数』で、歴代1位の記録を自己更新しました。デビューからの7年間で感じた思