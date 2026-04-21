台湾総統府は、頼清徳総統が22日から予定していた外遊を取りやめたことを発表しました。「中国からの圧力によるものだ」と非難しています。台湾総統府によりますと、頼清徳総統は22日からアフリカのエスワティニ訪問を予定していましたが、それを取りやめたということです。専用機が通過するセーシェル、モーリシャス、マダガスカルの3か国が、事前の通知なく飛行許可を取り消したためだとしています。台湾総統府は「中国が経済的