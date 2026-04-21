ボートレース多摩川の「第６１回東京スポーツ賞」は２１日、予選最終日の４日目が行われた。石原翼（２８＝静岡）は、得点率２４位で予選最終日を迎えた。前半４Ｒを３コースまくり、後半１０Ｒをイン逃げで制し、連勝で勝負駆けに成功。１１位で予選を突破した。レース後は「ピンピンできて良かった」と笑顔を見せた。「足は全体的にいいです。スリットの足、かかりがいいし、出足も重いなりに押してます。バランス取れて中堅