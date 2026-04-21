ボートレース大村の「ＲＳ第９戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２１日、予選最終日の４日目が行われた。津田陸翔（２５＝広島）は、予選最終日の前半３Ｒ４コースで３着、後半８Ｒはインから逃げて快勝。３位で予選を突破した。「チルトマイナスで行っても、足のいい岡崎くんと変わらなかった。乗りやすいし、起こしの感じもいい」と相棒３４号機は上々の感触だ。今節は師匠・新田泰章選手の師匠である山口剛選