ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」は２１日、開幕した。浜崎誠（４６＝大阪）はドリーム男の丸野一樹、松本純平とともに連勝スタートを切った。シリーズ初戦の４Ｒは４号艇で出走し、５コースからまくり差し。３号艇で出走した後半８Ｒでは３コースからまくって勝利した。タッグを組む２７号機は２連率５７％でトップ。前節のＧＩ・７０周年記念で地元の土屋智則が準優勝を果たしたエース機だ。レース後は「レー