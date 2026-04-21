フジテレビ系『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)が21日に生放送され、ベテラン俳優・高橋克実が、小道具系芸人に見える錯覚にスタジオが大盛り上がりとなった。(左から)高橋克実、長谷川雅紀、小杉竜一(C)フジテレビ番組では、高橋克実、小杉竜一、長谷川雅紀という“おじさん”3人が、令和の最新トレンドを調査。スタジオクイズに答えるだけでなく、ロケに何度も繰り出し、麻辣湯、エレベー