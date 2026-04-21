◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２１日、１軍に緊急合流した。ファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）の５回の守備中に途中交代し、１軍戦が行われる長野に向けて出発。球団スタッフの運転する車に乗り込んだ。午後２時２０分に出発し、試合開始予定１分前となる午後５時５９分に球場に到着した。１点を追う５回２死、則本の代打で出場し遊ゴロに倒れた。１軍の試合前練習