クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『ボウルも型もいらない！本当は秘密にしたい耐熱容器の家おやつ』から、「耐熱容器1つで♪驚きのおはぎ風」をご紹介します。 食べたい時にすぐできる！ 「おはぎ」が食べたいと思っても作るのはちょっと大変ですよね。でも実は、耐熱容器を使えばあっという間に「おはぎ」が完成するんです。『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家お