東京ディズニーリゾート(ＴＤＲ、千葉浦安市）を運営するオリエンタルランドは２１日、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフａｔＴｏｋｙｏＤｉｓｎｅｙＲｅｓｏｒｔ」（７月２ 日から９月１４日まで）の概要を発表した。そのなかで東京ディズニーシー（ＴＤＳ）のアトラクション「アクアトピア」が９月１４ 日をもっててクローズすることが明らかになった。東京ディズニーランド（ＴＤＬ）では、９月１４日に終