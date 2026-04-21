東京都内の小学校ではしかの集団感染が発生し学年閉鎖となりました。東京都などによりますと、新宿区内の公立小学校で児童と教職員あわせて18人がはしかに感染しました。このうち16人が5年生で、5年生の全3クラスが今月20日から24日まで学年閉鎖となりました。児童と教職員はいずれも海外渡航歴はなく、ワクチン接種歴は1回以下は2人、2回は16人だということです。都によりますと、都内の学校でのはしかによる学級・学年閉鎖は2014