サッカーＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢が２１日、インスタグラムを更新。オフショットを投稿した。仲田は大宮のプライベートサウナを紹介。ドリンクで水分補給する様子や、すっきりした表情の写真を添え「サ活してきたよ！整った〜」と満足げにつづった。仲田は美人サッカー選手としてファッションやメークも人気で、フォロワー数は１１万人。「今日も可愛さ優勝です」、「さらに綺麗にな