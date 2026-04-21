女優の黒柳徹子（92）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会春のお間抜け＆衝撃アニマルに徹子大興奮SP！」（後7・00）に出演し、かつての恥ずかしいエピソードを披露した。世界から集めた衝撃映像を紹介する特番。「うまくいかなかった経験」について問われた黒柳は、買い物に行った時の出来事を赤裸々告白した。「デパートで手袋を買おうと思っていました。“茶色の手袋を見たいんですけど”