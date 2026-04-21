育児をしながら子どもに合わせた薄味と大人用の濃い味、両方を考えて作ったごはんに…「全然味しない」って、ちょっと待ってほしいですよね。結婚前は食通な夫を素敵だと思っていた良美さん。でも毎日料理をするようになってから、そのこだわりの重さに気づいていくのです…。夫のダメ出しはこれだけでは終わらなさそうで、良美さんの我慢がどこまで続くのか、気になってしまいますよね。>>【まんが】夫のご飯を作りたくない(ウー