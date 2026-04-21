◇パ・リーグソフトバンク4ー6西武（2026年4月21日ベルーナD）ソフトバンクのスチュワートが1回6安打6失点の大乱調。前回14日の楽天戦でも5回途中5安打6四球3失点で黒星を喫しており連敗となった。「先発としての仕事ができず、チーム、中継ぎの方に本当に申し訳ない」と悔しさをにじませた。試合後の小久保監督は「1軍の次の登板はありません。状態を上げてもらわないといけない。初回ビッグイニングでは野球にならな