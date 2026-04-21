◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・藤川監督は監督就任後最多となる16失点で敗れた。連勝は3で止まり、王手をかけているセ・リーグ最速100勝はお預けになった。才木が5回6失点で降板した後、工藤をのぞいて中継ぎ陣が大崩れした。1試合11四死球はこの2年間で最多となる荒れっぷりだった。「5回に追い越されたのかな。その後、追い越せずに同点までだったらね。なかなかそうなると…。もう一歩越えて