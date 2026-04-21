現在放送中の永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）に、土居志央梨が出演することが決定した。 参考：土居志央梨＆戸塚純貴、『あさイチ』で“再集結”『虎に翼』スピンオフに「感謝です」 本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれ