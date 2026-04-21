2026年4月11日、「美少女戦士セーラームーン」のショーステージが中国のSNS・小紅書（RED）で話題になっている。「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」は、19年に東京・麻布十番で好評を博した「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」を基に、品川で新たに展開される体験型ショーステージ。26年4月4日より、東京・品川プリンスホテル クラブeXで上演されている。「美少女戦士セーラームーン