中国初のPre6G試験ネットワークが4月21日に江蘇省南京市で運用を開始しました。この試験ネットワークは5Gネットワークに6Gの革新的技術を組み込み、大容量、広域カバー、低遅延の確実性、AIとの内在的統合などの特徴を備えており、関連機能は5Gの10倍に達するとのことです。現在、この試験ネットワークは低空域での巡回点検、産業製造、エンボディドAI、ホログラフィック通信などの分野で体系的な検証が進められています。今回の試