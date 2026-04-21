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4月28日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞大久保佳代子（オアシズ）滝沢カレンみちょぱ横尾渉（Kis-My-Ft2）＜ＶＴＲ出演＞梅谷心愛宮崎美穂リンダカラー∞高野正成（きしたかの）長州力渡辺翔太（くらげ）こてつ（ファイヤーサンダー）西村瑞樹（バイきんぐ）