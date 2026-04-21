◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・佐藤輝が、3安打猛打賞に3打点と気を吐いた。さらに放った安打は、全て二塁打。試合後は、「個人としては良かった。（全て二塁打は）しっかり準備ができていた。あとは、運ですかね」と振り返った。3回は右中間へ、7回は左中間へ、そして8回は右翼線へ二塁打。右へ左へ広角に打ち分け、長打を量産。「しっかりはじき返せたので良かったです」。乱打戦の末にチーム