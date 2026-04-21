【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２１日、米ＣＮＢＣの電話インタビューで、イランとの停戦延長を「そんなことはしたくない。時間はない」と否定し、戦闘終結に向けたイランとの協議で妥協しない姿勢を強調した。イラン側は再協議に応じない姿勢を示して米側を揺さぶっており、停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、駆け引きが続いている。トランプ氏は、「彼らは（協議を）先に進