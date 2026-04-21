女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第3話が、21日に放送された。＜※以下、ネタバレ有＞第3話は、「よこた鮨アカデミー」講師の大江戸（松山ケンイチ）が、かつて店主として営んでいた鮨屋で弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてくる。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休み