気温が20度を超える日も増えて、シャツやブラウスがコーデの主役になる季節になってきました。ミドル世代が春コーデに取り入れるなら、【ZARA（ザラ）】から登場した高コスパなシャツとブラウスが注目株。1枚着でも軽めの羽織りとしても使いやすく、ワードローブに備えておくと幅広いシーンで使えそう。きれいめ派もカジュアル派も着やすいデザインなので、ぜひ春の相棒にして。 コーデに抜