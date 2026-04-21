集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中の『マリッジトキシン』がTVアニメ化され、2026年4月7日(火)より毎週火曜23時(よる11時)からカンテレ・フジテレビ系全国ネット"火アニバル!!"枠で放送中です。今回、本作で監督を務める堀元宣(ほり もとのぶ)さんにインタビューする機会を得たので、作品制作について、そして堀監督自身について、お話をうかがいました。TVアニメ『マリッジトキシン』オフィシャルサイトhttps:/