『トップガン』（1986年）の公開40周年記念上映『トップガン 40th Anniversary』が実施されることが決定。5月13日の“トップガンの日”より9日間限定で『トップガン』『トップガン マーヴェリック』が上映される。また、本邦初公開となる『トップガン』のIMAX（R）、Dolby Cinema（R）を含む各種ラージフォーマットの上映や、入場者プレゼントの配布を予定。併せて、両作の名シーンが時を超え重なり合う予告編と公開を記念したス