【新華社東京4月21日】在日中国大使館はこのほど、同館がテロの脅迫を相次ぎ受けたことに関する記者会見を開いた。陸上自衛隊の村田晃大3等陸尉が3月24日に大使館に侵入した事件を巡っては、改めて日本側に徹底捜査の速やかな実施と中国側への責任ある説明を求めた。大使館は次のように表明した。村田容疑者は全長31センチの鋭利な刃物を所持した上で塀を乗り越えて大使館に侵入し、中国の外交官を殺害すると脅迫した。事実は