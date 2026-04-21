女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）に女優の土居志央梨（33）が出演することが分かった。21日、同局が発表した。土居はTBS連続ドラマ初出演となる。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公・待山みなと（まちやま・みなと）が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生