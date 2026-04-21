◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武の先発・隅田知一郎は7回で9三振を奪い、5安打4失点ながら今季2勝目を挙げた。6点の援護をもらった直後の2回に今宮の2ランなど5安打を浴びて4失点。「真っすぐに強さがある分、低めへの制御が効いていない感じ。感覚の問題だけど工夫しないと」と反省した。一方でそれ以外の6イニングは徹底して低めを意識して無安打に抑える“怪投”。今季の白星