◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・先発の才木が今季最短の5回7安打6失点を喫し、初黒星を喫した。序盤の援護を守れなかった。2回まで無失点で滑り出す立ち上がりも3点リードの3回1死一塁からこの日、誕生日だった牧に右越えの2ランを被弾。味方が2点を取り返し、再び3点リードで迎えた5回は1死から2番・佐野に二塁適時内野安打を許すと、なおも2死一、二塁から5番・山本に左越えの適時二塁打を浴