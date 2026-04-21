◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）勝利を収め、ロッカーに戻る際に西武・源田は「今日はK・Jだよ。K・J」と笑顔で称えた。K・Jは岸潤一郎。途中出場で勝利に貢献する圧巻の好守を披露した。6―4の8回。2番手・甲斐野が無死一、二塁のピンチとし、4番・柳田の打球は左翼へ。この打球に途中出場で左翼に入っていた岸が、フェンスに激突しながらジャンプしてスーパーキャッチ。失点を防いだ