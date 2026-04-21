俳優の土居志央梨が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）に出演することが決定した。土居にとってTBS連続ドラマは本作が初出演となり、物語に波乱をもたらす謎の女性・澪役で新たな一面を見せる。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で“第2の人生”に踏み出し、鮨職人を目指す姿を描く人生応援ドラマ。松山ケンイチが演じる堅物講師・大江戸海弥との関係