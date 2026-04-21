21日のDeNA―阪神戦後に横浜スタジアムで予定されていた「XJAPAN」のToshlこと、龍玄とし（60）のライブが中止になった。16―9でDeNAが勝利した試合の終了が午後10時6分と遅くなったため。それでもお立ち台に登場するなどファンの前に姿を現し“神対応”を見せた。この日から23日まで行われる「BLUE☆LIGHTSERIES2026Supportedbynojima」初戦のスペシャルゲストだったToshl。試合後に行われる予定だった「BLUE☆LI