◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜）阪神の先発・才木浩人投手が、５回７安打６失点の投球を猛省した。序盤から制球が不安定だった。３点リードの３回に牧に２ランで１点差に詰め寄られ、再び３点リードで迎えた５回に集中打を浴び、一挙４失点で逆転を許した。１０２球でマウンドを降り、自責６は自己ワースト。「今日は調子もちょっと悪かったですし、メカニック的にズレていたかなというボールの