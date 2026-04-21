◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜）阪神・嶋村麟士朗捕手が、天国と地獄を味わった。８回の先頭で代打出場し、伊勢からプロ初安打となる右前打をマーク。「もう来た球を打つぐらいの意識。そのぐらいしかなかったですね、あの時は」と記念すべき一打だったが、直後の８回に大量６失点。プロ初マスクで投壊を止められず「思いっきりやろうと思っていたので、１点差でしたけど。それでも、あれだけ点を