アメリカの国防総省は、インド太平洋軍がイラン関連の制裁対象となっているタンカーに立ち入り検査を行ったと発表しました。【写真を見る】アメリカ軍がイラン関連の制裁対象タンカーを立ち入り検査SNSで映像公開米国防総省「国際水域は制裁対象船舶の避難所ではない」国防総省は21日、アメリカのインド太平洋軍がイラン関連の制裁対象となっているタンカーに対し、海上での立ち入り検査を行ったと発表し、SNSで映像を公開しま