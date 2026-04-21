◇パ・リーグ西武6―4ソフトバンク（2026年4月21日ベルーナD）西武はドラフト2位・岩城颯空が9回を3者凡退で抑え、ロッテ・横山に並ぶリーグトップの6セーブ目を挙げた。新人守護神は「自分の中の目標は負けない投手。この調子でシーズンを駆け抜けたい。（リーグトップは）まだ4月だけど、現状1位ということで。うれしいです」と笑顔を見せた。また、6セーブは93年杉山賢人の5セーブを抜き、球団の新人左腕での最多記