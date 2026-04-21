◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの達孝太投手が、７回２安打１失点の好投。今季２勝目を挙げ「いつも以上に真っすぐが走っていたおかげで、変化球も生きたと思います。一発を許してしまいましたが、走者を出した場面でも要所を締められたのでよかったです」と振り返った。先取点をもらった直後の４回、浅村に同点２号ソロを被弾。それでも、「（４回に）２点取ってもらったんで、２点