ユーチューバー・てんちむ（32）が21日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、シングルマザーからの質問に回答する場面があった。ファンから「私も未婚子持ちなんだけど、結婚のメリットが分からないから教えて!」といった投稿が寄せられた。これにてんちむは「独身のときは一人でいる良さって多分あるんですよ。でも、結婚は結婚の良さもありますね」といい「ちょっと恥ずかしいけど、相手によるかも。結構いい旦那さんだから