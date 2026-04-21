日本ハム３―１楽天（パ・リーグ＝２１日）――日本ハムが接戦を制した。四回に奈良間の二塁打などで２点を奪って勝ち越し、継投で逃げ切った。楽天は浅村のソロの１得点に終わり、荘司の好投に応えられず。◇西武６―４ソフトバンク（パ・リーグ＝２１日）――西武が逃げ切って２連勝。一回、渡部や平沢の適時打などで６得点し、隅田が７回４失点で２勝目を挙げた。ソフトバンクは三回以降１安打に抑えられて２連敗。◇ロッ