◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・藤川球児監督が、点の取り合いとなったDeNA戦を振り返り「きょうはもうそういう展開なんでしょうね」と淡々と語った。3回まで毎回1点を奪い、5回にも2得点。効率よく得点を重ねて中盤までリードするも、5、7回に4失点し、9―10に追い上げた8回にも6失点。救援陣が踏ん張りきれず、大量失点して白星を落とし「こういうゲームが非常に多いのが、今シーズンの特徴でも