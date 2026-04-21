◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人・中川皓太投手（３２）が今季初勝利をマークした。０―１の７回から３番手で登場し、１回２奪三振０封の好リリーフ。直後に味方が逆転して白星が舞い込んだ。生え抜き投手ではチーム最年長の左腕。試合後は「今季初勝利…」とふっと息をつき「試合がまだ分からない状況だったので、何とかこのままの流れで渡せるようにと。そういう意識でいきました」と振り返った。