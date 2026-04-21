アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の川島如恵留が２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。ＩＱが１４１あることを明かす一幕があった。今回は「タメになる習い事発表会ＳＰ」。経験した習い事がベビースイミング、ディズニー英語システム、リトミック教室、七田式教室、英語教室、塾、公文、習字、バク転教室、ダンス（５個）、バレエ、水泳、サッカー、テニス、アクロバッ