◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜）阪神・藤川球児監督が、７年ぶり１６失点の大敗を受け止め「切り替える」というワードを繰り返した。先発の才木が５回７安打６失点でノックアウト。３番手のモレッタも３四球などで４失点と大きく乱れ、湯浅と岩貞も崩れた。それでも「切り替えるしかないですね。今日のゲームは。こういうゲームが非常に多いのが今シーズンの特徴でもあるので、まだ４月ですから、