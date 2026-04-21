◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝がプロ初安打を放った。１点を追う７回無死一塁。バントの構えからバスターエンドラン。一塁へのヘッドスライディングで遊撃内野安打とした。悪送球の間に、二塁を陥れて二、三塁とチャンスを拡大し、平山の逆転適時打で生還。「１試合目で打てたのはよかったです」と振り返り、「なんとか必死でやるだけだったの