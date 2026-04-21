ドル円のピボットは１５９．０７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値159.21高値159.26安値158.75 159.91ハイブレイク 159.58抵抗2 159.40抵抗1 159.07ピボット 158.89支持1 158.56支持2 158.38ローブレイク ユーロ円 現値187.19高値187.33安値187.00 187.68ハイブレイク 187.50抵抗2 187.35抵抗1 187.17ピボット 187.02支持1