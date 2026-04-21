きょうの為替市場、ドル円は海外時間に入って買いが優勢となっており１５９円台を回復。イラン情勢の緊張が再び高まっており、明日の停戦期限を前に協議の見通しに注目が集まっている。 イランは、代表団が米国との交渉のためにパキスタンへ向かったとする一部のメディアの報道を否定。また、イラン司法長官が米国の攻撃の可能性は低くはないと警告するなど、様々な情報が流れる中、市場は行方を見守っている状況。ただ、市