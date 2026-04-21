２１日、会談に先立ち、記念撮影する習近平氏と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、チャポ氏とゲッタ夫人。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月21日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は21日午後、国賓として訪中したモザンビークのチャポ大統領と北京の人民大会堂で会談した。２１日、会談に先立ち、人民大会堂北ホールでチャポ氏（中央右）の歓迎式典を行う習近平氏（同左）。（北京＝新華社記者／申宏