「ロッテ７−４オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季３度目の２連勝を飾った。同点の六回、２死一、二塁。西川が直球でカウント１−２と追い込まれながら、外角いっぱいの変化球を右翼線に運ぶ決勝２点二塁打。「必死に食らいついていった結果、いいところに飛んでくれてツーベースになった」と振り返った。１５日の日本ハム戦（ゾゾ）から２番に座る。「僕の打順の組み方って３番４番よりもやっ