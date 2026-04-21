21日、パキスタン・イスラマバードで、米イラン協議に関する掲示物付近を歩く警察官（AP＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は21日、イランとの停戦延長は「望まない」とCNBCテレビに語った。20日にブルームバーグ通信に対し、停戦期限は米東部時間22日夜（日本時間23日）と述べ、イランに戦闘終結への合意を迫った。米メディアは、バンス副大統領が仲介国パキスタンに向け21日に米国を出発する見込みだと報道