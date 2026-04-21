法務省が、再審制度見直しを巡る政府の再修正案に、検察抗告の「原則禁止」を盛り込む方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。完全禁止とはせず例外的な抗告の余地を残しており、自民党側の了承を得られない可能性もある。